Il Napoli accelera per Buongiorno: incontro Manna-agente, presentata una nuova offerta

A pochi giorni dal via della nuova stagione 2024/25 con il raduno e l’inizio del ritiro estivo, il Napoli accelera e vuole definire al più presto uno degli acquisti della nuova squadra di Antonio Conte.

L’obiettivo del tecnico salentino per la difesa è Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e reduce dalla convocazione della Nazionale di Spalletti per Euro 2024 in Germania.

Dopo aver definito l’operazione che porterà all’ombra del Vesuvio Rafa Marin dal Real Madrid, Conte ha individuato in Buongiorno il tassello di spessore per completare la difesa.

In questo senso, il presidente De Laurentiis sta cercando di accontentare il tecnico portando avanti la trattativa con il Torino e con l’entourage di Buongiorno.