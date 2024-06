Alessandro Nesta è sempre più vicino a vivere la sua prima esperienza da allenatore in Serie A: “Conto che si risolva tutto”.

Alessandro Nesta su una panchina di Serie A.

Dopo una lunga rincorsa iniziata nel 2016 in NASL con il Miami FC e proseguita in Serie B con Perugia, Frosinone e Reggiana, per l’ex difensore di Lazio, Milan e della Nazionale italiana, sembra essere arrivato il momento di compiere il grande salto.

Ad attenderlo potrebbe infatti esserci una nuova avventura alla guida del Monza.