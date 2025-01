Il Milan vuole blindare Theo Hernandez: rinnovo del contratto ad un passo, sarà tra i più pagati della rosa rossonera

Il francese è sempre più vicino al prolungamento fino al 2029: dopo un inizio difficile di stagione, la svolta per lui può arrivare con Conceicao.

La rinascita di Theo Hernandez è esplosa in tutta la sua evidenza nella trionfale notte di Supercoppa italiana contro l’Inter, in cui il terzino francese ha messo la firma con un goal su punizione e un assist al bacio per Pulisic.

Ma sarebbe riduttivo parlare solo di prodezze tecniche: la sua presenza, tangibile anche fuori dal campo, ha regalato al Milan quella carica che sembrava smarrita nei primi mesi di stagione.

Un sorriso ritrovato che non è casuale, bensì frutto di un percorso di riavvicinamento emotivo, sia con sé stesso sia con il gruppo, oltre che della prospettiva concreta di un rinnovo di contratto ormai in dirittura d’arrivo.