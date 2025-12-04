Il Milan su Juan Arizala, chi è il classe 2005 che gioca in Colombia nell'Independiente Medellín

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan sta sondando alcune piste, soprattutto pensando al futuro. Il club rossonero è infatti alla ricerca di un giocatore che abbia prospettive e che ancora deve esplodere nel grande calcio.
L'ultima idea, come riportato da Matteo Moretto, porta a Juan Arizala, classe 2005 che gioca nell'Independiente Medellín.
Si tratta non solo di un semplice interessamento ma qualcosa di più concreto visto che secondo Fabrizio Romano l'accordo sarebbe già stato raggiunto. Ma chi è Juan Arizala?