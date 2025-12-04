Pubblicità
Il Milan su Juan Arizala, chi è il classe 2005 che gioca in Colombia nell'Independiente Medellín

Il Milan si muove in cerca di un colpo per il futuro: nella lista c'è Juan Arizala, terzino sinistro colombiano: alla scoperta del nuovo nome di mercato.

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan sta sondando alcune piste, soprattutto pensando al futuro. Il club rossonero è infatti alla ricerca di un giocatore che abbia prospettive e che ancora deve esplodere nel grande calcio.

L'ultima idea, come riportato da Matteo Moretto, porta a Juan Arizala, classe 2005 che gioca nell'Independiente Medellín. 

Si tratta non solo di un semplice interessamento ma qualcosa di più concreto visto che secondo Fabrizio Romano l'accordo sarebbe già stato raggiunto. Ma chi è Juan Arizala? 

  • CHI È JUAN ARIZALA, L'OBIETTIVO DEL MILAN

    Si tratta di un giocatore ancora molto giovane (classe 2005), che ha compiuto da poco 20 anni e gioca nel primo campionato colombiano con la maglia dell'Independiente Medellín.

    Cresciuto nel Cyclones FC, dopo aver mostrato le sue qualità nelle giovanili viene chiamato dall'Indipendiente e nel giro di pochi mesi viene promosso dall'Under 20 alla prima squadra. 

    Arizala gioca già da tempo in prima squadra facendo l'esordio nel 2023. Nel complesso ha totalizzato 50 presenze con la squadra colombiana. Non ha ancora esordito con la Nazionale maggiore invece mentre vanta 22 partite con l'Under 20 della Colombia. 

  • IL RUOLO DI ARIZALA

    Arizala pur essendo ancora giovane è già stato impiegato in diverse posizioni del campo, dimostrazione quindi di un giocatore duttile. Ha infatti giocato su entrambe le fasce, sia in posizione più avanzata, da attaccante, che come terzino.

    La sua corsia naturale di riferimento però è la sinistra, dove agisce principalmente come laterale di centrocampo o terzino. Un esterno quindi a tutta fascia. 

  • ARIZALA È EXTRACOMUNITARIO: LA SITUAZIONE DEL MILAN

    Il Milan sarebbe alla ricerca di qualche talento sudamericano che possa essere all'altezza del club in ottica futura e Arizala è senza dubbio tra i preferiti nella lista. 

    Arizala è extracomunitario ma il Milan ha due slot liberi e quindi anche se arrivasse il giocatore dell'Independiente rimarrebbe un posto a disposizione per un giocatore extracomunitario. 

  • ARIZALA AL MILAN: LA TRATTATIVA

    Come detto il Milan è andato già oltre il solo interessamento e ha avuto contatti con l'entourage del colombiano. Il club rossonero avrebbe di fatto chiuso l'operazione evitando così l'inserimento di altri club visto che il Milan non è l'unica squadra che ha visionato il giocatore. 

    La sua valutazione si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

  • IL PIANO DEL MILAN

    Il Milan potrebbe quindi decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane e portare il giocatore in Italia. Poi dovrà capire eventualmente come gestire il colombiano, se inserirlo subito in prima squadra o avviare un percorso differente, come ad esempio un prestito. 

