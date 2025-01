Il Milan studia il piano per Rashford: due cessioni anticipate per arrivare all'attaccante del Manchester United

Il club rossonero deve superare l'ostacolo ingaggio per l'attaccante inglese del Manchester United: Saelemaekers e Romero possono dire addio.

Archiviata la festa per la vittoria della Supercoppa Italiana, conquistata a Riad, in Arabia Saudita, in rimonta nel derby sull’Inter, il Milan sta lavorando sul mercato per regalare al nuovo allenatore Sergio Conceicao un colpo di spessore nel reparto avanzato, ma non solo.

Come già raccontato nei giorni scorsi, l’obiettivo principale è Marcus Rashford, attaccante inglese in uscita dal Manchester United.

Per raggiungere questo traguardo e permettersi un ulteriore innesto a centrocampo, come riferisce Calciomercato.com, la dirigenza rossonera ha studiato una strategia che prevede alcune cessioni in anticipo già nel mese di gennaio.