Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nkunku MilanGetty Images
Andrea Ajello

Il Milan si gode finalmente Nkunku: primi goal in Serie A, doppietta e il gesto significativo di Modric sul rigore

Nkunku trascina il Milan nella netta vittoria a San Siro contro il Verona: l'attaccante si sblocca e ora può cambiare la sua stagione in rossonero.

Pubblicità

Il Milan ha dovuto aspettare fino a fine dicembre, all'ultima partita dell'anno per vedere il vero Christopher Nkunku, quello per cui a fine agosto il club rossonero aveva deciso di fare un investimento importante da circa 40 milioni di euro.

In realtà, ha aspettato fino all'inizio del secondo tempo della diciassettesima giornata, quando in pochi minuti ha messo definitivamente in discesa la gara contro il Verona, vinta 3-0. 

Doppietta del francese che in Serie A non aveva ancora segnato e aveva trovato solo una rete in Coppa Italia. Può davvero essere la svolta per il classe 1997 e lo dimostra quanto successo subito dopo il rigore trasformato. 

  • PARTITA A DUE FACCE

    Sembrava poter essere l'ennesima prestazione sottotono di Nkunku e l'ennesima chance non sfruttata di questa stagione. Era andato vicino al goal già nel primo tempo, quando il pallone messo in mezzo da Rabiot gli passa a centimetri dal piede. 

    In generale però, era sembrato ancora una volta un po' fuori contesto, non dentro i meccanismi della squadra e troppo poco intraprendente per uno delle sue qualità. Poi però il momento che ha cambiato completamente la giornata di Nkunku e chissà se anche la stagione. 

    • Pubblicità

  • DOPPIETTA IN CINQUE MINUTI

    L'inizio del secondo tempo vede un assoluto protagonista nel Milan, proprio Nkunku; l'ex Lipsia prima si conquista il calcio di rigore dopo aver preso bene la posizione su Nelsson, poi la trasforma incrociando e spiazzando Montipò.

    E cinque minuti dopo, al 55esimo, arriva la rete anche su azione del francese, bravissimo a crederci sul tiro di Modric che colpisce il palo e torna in gioco. Nkunku è il più veloce di tutti e davanti alla porta non può sbagliare il tap in che porta i rossoneri sul 3-0 chiudendo la partita. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÈ PUÒ ESSERE LA SVOLTA PER NKUNKU

    L'aspetto che però dovrebbe dare maggiore fiducia ad Allegri, il Milan e a Nkunku, non sono tanto i due goal ma i minuti successivi giocati dal francese. Personalità, giocate, intraprendenza; tutte cose che gli erano mancate in questi primi mesi in Italia. 

    E' sembrato davvero un altro giocatore nel finale di Milan-Verona ed è chiaro che alla base di tutto ci sia la questione mentale. Le qualità di Nkunku non sono in discussione e non lo sono mai state neanche in questi mesi. Ma questi due goal possono far ritrovare la fiducia necessaria per dare al Milan ciò che fino ad ora non  era riuscito a dare. E sarebbe per Allegri come un nuovo acquisto, un grande nuovo acquisto da sfruttare nella seconda parte della stagione. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL GESTO DI MODRIC (E PULISIC) SUL RIGORE

    L'importanza di essersi sbloccato lo dimostra il gesto di Modric dopo il rigore fischiato. Il croato infatti prende il pallone e lo consegna a Nkunku; al suo fianco c'era anche Pulisic, che avrebbe potuto calciare il rigore e invece lo ha lasciato al compagno, con una pacca sulle spalle per incoraggiarlo. 

    Nkunku aveva bisogno più di tutti di togliersi una soddisfazione e non ha "tradito" la fiducia dei suoi compagni. Come svelato da DAZN comunque, il francese era nella lista dei possibili rigoristi già prima della partita. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ALLEGRI: "RAGAZZO SENSIBILE, SI È SBLOCCATO"

    Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN ha parlato della prestazione di Nkunku confermando che potrebbe essere davvero un momento di svolta: "Un ragazzo molto sensibile che ci teneva a far bene. Oggi dopo il rigore si è sbloccato, ha fatto un goal nel suo DNA: attaccare sul tiro di Modric. Credo che possa ancora migliorare come tutti". 

    Mentre Nkunku dopo la partita ha commentato così la vittoria e il momento: "Era importante trovare il gol per restare positivi e anche vedere che la squadra è lassù in classifica. I compagni, come Modric, ma anche il mister, mi spingono tutti per fare bene e migliorare. Esultanza? Uso solo un palloncino, poi se ne segno due o tre le esultanze sono con la squadra”.

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Torino crest
Torino
TOR
0