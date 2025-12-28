Il Milan si gode finalmente Nkunku: primi goal in Serie A, doppietta e il gesto significativo di Modric sul rigore

Il Milan ha dovuto aspettare fino a fine dicembre, all'ultima partita dell'anno per vedere il vero Christopher Nkunku, quello per cui a fine agosto il club rossonero aveva deciso di fare un investimento importante da circa 40 milioni di euro.
In realtà, ha aspettato fino all'inizio del secondo tempo della diciassettesima giornata, quando in pochi minuti ha messo definitivamente in discesa la gara contro il Verona, vinta 3-0.
Doppietta del francese che in Serie A non aveva ancora segnato e aveva trovato solo una rete in Coppa Italia. Può davvero essere la svolta per il classe 1997 e lo dimostra quanto successo subito dopo il rigore trasformato.