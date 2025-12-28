Il Milan si gode finalmente Nkunku: primi goal in Serie A, doppietta e il gesto significativo di Modric sul rigore

L'aspetto che però dovrebbe dare maggiore fiducia ad Allegri, il Milan e a Nkunku, non sono tanto i due goal ma i minuti successivi giocati dal francese. Personalità, giocate, intraprendenza; tutte cose che gli erano mancate in questi primi mesi in Italia.

E' sembrato davvero un altro giocatore nel finale di Milan-Verona ed è chiaro che alla base di tutto ci sia la questione mentale. Le qualità di Nkunku non sono in discussione e non lo sono mai state neanche in questi mesi. Ma questi due goal possono far ritrovare la fiducia necessaria per dare al Milan ciò che fino ad ora non era riuscito a dare. E sarebbe per Allegri come un nuovo acquisto, un grande nuovo acquisto da sfruttare nella seconda parte della stagione.