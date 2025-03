Il Milan si aggrappa alle sue certezze: Pulisic e Reijnders decisivi contro il Como

AC Milan vs Como

La rimonta col Como porta la doppia griffe di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders: lo statunitense fa 1-1 su assist dell'olandese, poi match-winner.

Nel momento del bisogno, salgono in cattedra Christian Pulisic e Tijjani Reijnders.

La rimonta del Milan contro il Como porta la firma in calce dello statunitense e dell'olandese (schierati rispettivamente alto a destra e trequartista centrale), ancora una volta decisivi nella stagione da montagne russe vissuta dal Diavolo.

Goal per l'ex Chelsea, goal e assist per l'oranje: Conceicao, quando il Diavolo sembrava in balìa della banda Fabregas, ha tirato fuori il doppio asso.