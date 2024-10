Il Milan ricasca nei vecchi problemi: da Tomori a Theo Hernandez, la difesa torna a tradire

Dopo un solo goal al passivo in 3 gare, contro la Fiorentina i rossoneri hanno convissuto coi soliti guai difensivi. Fonseca: "Difficile da spiegare".

"Difensivamente non penso che la squadra sia cresciuta tanto, anche se siamo più vicini a quello che penso che possa fare. Mi piacerebbe vedere altre cose, ma queste sono le caratteristiche dei giocatori".

Paulo Fonseca aveva già lanciato un mezzo allarme in tempi non sospetti. Ovvero, paradossalmente, dopo la vittoria nel derby. Occhio ai facili entusiasmi, era il senso delle sue parole: in difesa il Milan non è guarito completamente. Anche se prima di Firenze aveva incassato un solo goal in tre partite in campionato.

La notte del Franchi, dolorosa dal punto di vista del risultato perché impedisce ai rossoneri di appaiare l'Inter alla sosta a -2 dal Napoli, ripropone vecchi dubbi e vecchie questioni. No, evidentemente il Milan non è guarito. Dal punto di vista collettivo e neppure individuale, considerando quel che s'è visto in campo.