Il Milan a quattro stelle è già accantonato, contro il Verona torna Musah: João Felix o Leão, chi va in panchina per fargli spazio

Pulisic, João Felix, Leão e Gimenez hanno deluso contro il Feyenoord. E ora Conceição è orientato a rinunciare a uno dei due portoghesi.

No, l'attesa non è andata di pari passo con la realtà. Proprio per nulla. Sia dal punto di vista del risultato, che mercoledì sera ha visto il Feyenoord imporsi per 1-0 sul Milan nell'andata dei playoff di Champions League, che praticamente di tutto il resto.

L'attesa era alta soprattutto per i "magnifici quattro", per la prima volta tutti in campo contemporaneamente. Christian Pulisic più João Felix più Rafael Leão più Santiago Gimenez, il 4-2-fantasia costruito nelle ultime ore del mercato di gennaio, che sotto la pioggia di Rotterdam è però uscito di strada.

L'esperimento, dunque, è stato bocciato. E ora attenzione, perché prima di rivedere in campo tutti e quattro i tenori potrebbe trascorrere un po' di tempo. Con Sergio Conceição che ha già pronta l'alternativa, in realtà il suo piano A, già dall'anticipo di sabato sera contro il Verona.