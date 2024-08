Il Milan punta Tammy Abraham: i pro e i contro del possibile arrivo dell'inglese

I rossoneri vogliono chiedere l'attaccante alla Roma in prestito con diritto di riscatto: come si incastrerebbe l'inglese a Milano.

Qui si fa il Milan. Passo dopo passo, operazione dopo operazione, anche i rossoneri stanno cominciando a diventare protagonisti sul mercato. Prossimi obiettivi dopo Morata e Pavlovic: il famoso centrocampista, ma anche il secondo centravanti che possa alternarsi con lo spagnolo.

Il nome più caldo in questo senso è tornato a essere quello di Tammy Abraham. Con Fullkrug diretto verso il West Ham, l'attaccante della Roma è (ri)entrato nel mirino dei rossoneri, che secondo Calciomercato.com stanno lavorando per provare a portarlo a Milano in prestito con diritto di riscatto.

Ma come si incastrerebbe il tassello Abraham nel mosaico del Milan? Quali sono i pro e i contro del suo possibile arrivo?