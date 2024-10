Il Milan perde Gabbia per infortunio, chi al suo posto contro il Napoli? Le opzioni per Fonseca

AC Milan vs SSC Napoli

Il Milan dovrà rinunciare a Gabbia nella prossima sfida con il Napoli: chi potrebbe andare a formare la coppia centrale in difesa.

Si giocherà a San Siro, dove il Milan ospiterà il Napoli, il big match del decimo turno di Serie A.

Una sfida che metterà in palio punti importanti, visto che ad affrontarsi saranno la capolista e una squadra, quella rossonera, che punterà a fare bottino pieno per riavvicinarsi alla vetta della classifica, ma alla quale i padroni di casa non arriveranno nelle migliori condizioni possibili.

Il Milan sarà certamente più riposato, visto che la sua partita del nono turno con il Bologna è stata rinviata, ma dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti.

Agli indisponibili Abraham e Jovic e agli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, si è aggiunto anche Matteo Gabbia.

Il centrale rossonero salterà la sfida a causa di un infortunio e resta ora da capire chi prenderà il suo posto nel cuore della retroguardia.