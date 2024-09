Il Milan ora vola in campionato, Fonseca: “Il calcio è bello perché tutto può cambiare velocemente”

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, commenta la vittoria ottenuta contro il Lecce: “Era importante vincere dopo il derby”.

Dopo il successo ottenuto nel derby, il Milan inanella un'altra vittoria in campionato (la terza consecutiva) e, almeno per una notte e in attesa delle risposte delle rivali, si riscopre in vetta alla classifica.

La compagine rossonera si è infatti imposta nel sesto turno di Serie A per 3-0 contro il Lecce e lo ha fatto grazie ad una prova convincente e dopo essere riuscita a chiudere la partita nel giro di cinque minuti.

Tanti infatti ne sono passati tra il goal di Morata che ha aperto le marcature al 38’ e quello di Pulisic al 43’ intervallato dal momentaneo 2-0 siglato da Theo Hernandez.

Paulo Fonseca, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.