Il Milan e un problema chiamato attacco: Morata, Abraham e non solo, chi dovrebbe segnare non segna

Il Milan sta facendo i conti con la scarsa vena dei suoi attaccanti: tolto Pulisici, gli altri stanno faticando a trovare la via della rete.

“Se guardiamo il risultato, il Napoli ha fatto due goal e noi che abbiamo creato più occasioni no”.

Musica e parole di Paulo Fonseca che, nel commentare martedì sera la sconfitta patita in casa contro il Napoli, ha evidenziato quello che al momento è uno dei problemi con i quali il suo Milan deve fare i conti.

Quando si parla del rendimento dei rossoneri in campionato, spesso vengono evidenziati i problemi di una difesa parsa in diversi casi non propriamente ermetica, ma c’è un altro tasto che è stato premuto certamente meno: quello relativo all’argomento centravanti.

Al Milan stanno mancando i goal di coloro che per mestiere dovrebbero perforare le difese avversarie e anche contro il Napoli, che è comunque la squadra che ha subito meno reti fin qui nel torneo, nonostante una certamente maggiore molo di gioco proposta, i pericoli creati sono poi stati relativamente pochi.

La squadra di Fonseca gioca bene fino alla trequarti ed è da lì in poi che iniziano i problemi.