Il Milan di Conceiçao colleziona rimonte: è il carattere la nuova base di partenza

Il Milan supera il Como grazie alla terza rimonta in pochi giorni: i rossoneri tornano a vincere in campionato e si portano in zona Europa.

La vittoria e forse non molto altro di più, ma intanto il Milan torna a sorridere in campionato e soprattutto mette in cascina tre punti pesanti che gli consentono di riavvicinarsi a quelle squadre che ad oggi si contendono il quarto posto in classifica.

Un successo, quello ottenuto in rimonta sul campo del Como nel recupero del diciannovesimo turno di campionato, figlio soprattutto di quella che con l’avvento di Sergio Conceiçao in panchina sembra essere diventata la vera arma in più: il carattere.

Sì perché se è vero che il Milan è ancora lontano da dove dovrebbe essere in termini di prestazioni e costanza di rendimento nel corso della gara, non si può non notare che la rimonta è ormai diventata una sorta di marchio di fabbrica.