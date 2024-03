Il Milan continua a sognare Arda Guler: il piano per prenderlo dal Real Madrid

I rossoneri vigili sulla situazione legata al giovane talento turco ex Fenerbahce, che sta trovando poco spazio al Real Madrid. Ecco l'idea del Milan.

“Serve pazienza. È vero, ha bisogno di minuti, ma a volte la partita, la squadra, i momenti richiedono scelte diverse. Ho fiducia in lui, vorrei che i tifosi vedessero e apprezzassero il suo talento... ma arriverà il suo momento. Bisogna avere pazienza”.

Dichiarazioni con un peso specifico importante, specialmente se arrivano dal tuo attuale allenatore. Durante la conferenza stampa di presentazione, in vista della sfida di Valencia di questa sera (ore 21), valida per la 27esima giornata de La Liga, Carlo Ancelotti ha così descritto il periodo di Arda Guler in quel di Madrid, sponda Real.

La pazienza è la virtù dei forti, ma è evidente come l’adattamento del giocatore turco sia stato più complesso del previsto.

