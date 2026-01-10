Pubblicità
Pubblicità
lamisha musondaGetty Images
Gabriele Conflitti

Il messaggio straziante di Musonda: "Mi restano pochi giorni"

Il dramma dell'ex promessa del Chelsea, che annuncia su Instagram di avere solo pochi giorni rimasti a disposizione, e la solidarietà del mondo del calcio.

Pubblicità

Ci sono notizie delle quali non vorremmo mai venire a conoscenza, ma purtroppo il calcio oltre a raccontare storie bellissime, a volte ci presenta il conto con situazioni drammatiche.

Una di queste riguarda Lamisha Musonda, ex centrocampista dell'Anderlecht e del Chelsea, che sui propri profili social ha annunciato di non avere molto tempo rimasto a disposizione.

Un dramma totale, che non lascia indifferenti e che ha visto la mobilitazione del mondo del calcio a fianco di un ragazzo troppo giovane per dover fare i conti con la malattia.

  • MESSAGGIO

    Sul proprio profilo Instagram, il belga ha pubblicato un lungo post con una fotografia e l'annuncio che gela il sangue: "Mi restano solo pochi giorni, mi rendo conto di avere molte persone al mio fianco e custodirò sempre i ricordi. La vita è dura".

    • Pubblicità

  • LA MALATTIA

    A 33 anni da compiere, Musonda è da ben due che combatte con una malattia molto grave che lo ha debilitato e ora, oltre al calcio, è sul punto di togliergli la cosa più preziosa. 

    Una battaglia, la sua, vissuta con dignità e raccontata solamente nei giorni finali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CALCIO SI STRINGE INTORNO A LAMISHA

    L'ex Chelsea ha ricevuto diversi messaggi di solidarietà dal mondo del calcio, in particolar modo dall'ex compagno di squadra Romelu Lukaku: "Coraggio Lamisha. Siamo con te”.

    Anche l’ex direttore spostivo Marina Granovskaia ha scritto: “Spero sinceramente che tu riesca a superare i tuoi problemi di salute! Pensa a te e alla tua famiglia”.

FA Cup
Charlton Athletic crest
Charlton Athletic
CHA
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0