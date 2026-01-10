Il messaggio straziante di Musonda: "Mi restano pochi giorni"

Ci sono notizie delle quali non vorremmo mai venire a conoscenza, ma purtroppo il calcio oltre a raccontare storie bellissime, a volte ci presenta il conto con situazioni drammatiche.
Una di queste riguarda Lamisha Musonda, ex centrocampista dell'Anderlecht e del Chelsea, che sui propri profili social ha annunciato di non avere molto tempo rimasto a disposizione.
Un dramma totale, che non lascia indifferenti e che ha visto la mobilitazione del mondo del calcio a fianco di un ragazzo troppo giovane per dover fare i conti con la malattia.