Il messaggio di Vlahovic rivolto ai tifosi della Juventus: “Capisco il rammarico, vi ho sempre rispettati”

Dusan Vlahovic, all’indomani di quanto accaduto dopo Juve-Venezia, manda un messaggio ai tifosi bianconeri: “Ripartiamo tutti insieme”.

E’ un momento molto particolare quello che si sta vivendo in casa Juventus.

La compagine bianconera non vince in campionato dallo scorso 9 novembre (2-0 al Torino nel derby) e da allora nel torneo ha inanellato una lunga serie di pareggi.

Sono quattro quelli consecutivi, compreso l’ultimo in casa con il Venezia per 2-2, agguantato in pieno recupero grazie ad un rigore trasformato da Vlahovic al 95’.

Proprio l’attaccante croato, dopo il triplice fischio finale, è stato al centro di un episodio del quale si è parlato molto: una lite con alcuni tifosi sistemati in curva.

All’indomani dell’accaduto, Vlahovic è tornato sulla questione pubblicando una storia sul suo profilo Instagram.