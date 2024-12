Torino vs Juventus

L'ex attaccante bianconero si sofferma sull'attuale momento della Juventus e su Vlahovic: "Puoi parlare, ma devi vincere".

Il momento non è semplicissimo per la Juventus, così su quanto sta succedendo arriva il parere di un grande ex.

David Trezeguet, intervistato da 'Fanpage', si è soffermato sulla squadra di Thiago Motta e soprattutto su Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo è spesso nel mirino di critica e tifosi per le sue prestazioni e per qualche sfogo. Atteggiamenti che non sono troppo piaciuti a Trezeguet.