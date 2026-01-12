Il messaggio di Spalletti alla sua Juventus: "Inter e Napoli? Possiamo raccattare qualcosa. David ha il problema della velocità"

La Juventus supera nettamente la Cremonese e si rilancia non solo nella corsa al quarto posto ma in chiave Scudetto.
I bianconeri si impongono nettamente e agganciano al terzo posto, a quota 39, Roma e Napoli, in attesa del recupero tra la squadra di Conte e il Parma.
Al termine della gara, Luciano Spalletti ha analizzato il match dell'Allianz Stadium, deciso della reti di Bremer, David, Yildiz, McKennie e dall'autogoal di Terracciano.
Il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN e Sky Sport e in conferenza stampa.