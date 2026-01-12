Il messaggio di Spalletti alla sua Juventus: "Inter e Napoli? Possiamo raccattare qualcosa. David ha il problema della velocità"

"Sono l'unico che non ha bisogno di avere i contratti in questo momento qui, perché tanto, se poi, dovessi ricominciare, spero di poterla trovare una squadra. Abbiamo fatto questi discorsi precedentemente con molta chiarezza con l'amministratore delegato (Comolli, ndr), per cui è una cosa che che non mi interessa proprio, a me interessa vedere dei calciatori che ti seguano, che ti ridanno quell'emozione che ho avuto fin da bambino, da quando ho cominciato a giocare, fino a quando ho cominciato a fare l'allenatore, ed è questo che fa la differenza. Poi del contratto se ne era parlato prima di Lecce, meno male ora la partita è finita, se no se fosse stato all'inizio di questa partita non avrei risposto".