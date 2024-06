Il messaggio di Politano sui social dopo Svizzera-Italia: frecciata a Spalletti?

Al termine di Svizzera-Italia, l'attaccante del Napoli ha postato una particolare storia sul proprio profilo Instagram.

In seguito alla cocente eliminazione dell'Italia da Euro 2024 per mano della Svizzera, non è passata inosservata la reazione via social da parte di un giocatore che non ha fatto parte della spedizione Azzurra.

Pochi minuti dopo il fischio finale, infatti, Matteo Politano ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram che proprio in questi minuti sta facendo parecchio discutere.

Le tempistiche e il contenuto del messaggio social postato dall'attaccante del Napoli, infatti, hanno tutti i connotati di una vera e propria frecciata nei confronti dell'Italia e di Luciano Spalletti.