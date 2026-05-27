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Francisco Conceiçao JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Il messaggio di Conceiçao ai tifosi della Juventus: "Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso"

Serie A
Juventus

Il mancino portoghese ha pubblicato un post sul Instagram a tre giorni di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions League: "Nella vita tutto è un nuovo inizio".

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Tre giorni dopo, alla Juventus la delusione non è certo svanita. E anzi, fa il paio con una più che naturale preoccupazione per quel che sarà il futuro senza un posto in Champions League.

A Torino c'è chi, però, prova a tenere alta la testa. Come Francisco Conceiçao, uno dei migliori nella stagione complessivamente negativa dei bianconeri.

In serata l'esterno offensivo portoghese ha rotto il silenzio, pubblicando sul proprio profilo Instagram un post nel quale traspaiono la voglia di non lasciarsi abbattere dal pessimismo e il desiderio di rivincita.

  • IL POST DI CONCEIÇAO

    Questo è il messaggio pubblicato da Conceiçao su Instagram.



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  • "IL DOMANI SARÀ DIVERSO"

    "Tifosi juventini - ha scritto Conceiçao - so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi.

    Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate.

    Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare.

    Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci.

    Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate.

    Fino alla Fine".

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  • IL DISASTRO FINALE

    La voglia di ripartenza di Conceiçao va di passo contrario a quanto accaduto nelle ultime settimane: pareggiando in casa contro il Verona e perdendo contro la Fiorentina, la Juventus ha prima messo a serio rischio e poi perso il posto tra le prime quattro.

    Il disastro è diventato completo all'ultima giornata, che ha visto la squadra di Spalletti pareggiare il derby contro il Torino. Ma anche una vittoria non sarebbe servita a nulla, in quanto il Como era già certo di chiudere quarto grazie al 4-1 di Cremona.

    La Juve è così arrivata sesta, rimanendo pure dietro al Milan. E nella prossima stagione dovrà disputare l'Europa League assieme ai rossoneri, con tutte le incognite che ciò comporta a livello di ambizioni e di mercato.

  • LA STAGIONE DI CONCEIÇAO

    Considerato un po' fumoso e pasticcione nonostante l'indubbia vivacità che sempre mette in campo, Conceiçao ha collezionato 42 presenze stagionali con 4 reti e 5 assist.

    Di queste, 31 presenze sono arrivate in campionato: torneo nel quale il figlio d'arte ha messo assieme 3 goal e tutti e 5 gli assist.

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