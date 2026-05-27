Il messaggio di Conceiçao ai tifosi della Juventus: "Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso"

Tre giorni dopo, alla Juventus la delusione non è certo svanita. E anzi, fa il paio con una più che naturale preoccupazione per quel che sarà il futuro senza un posto in Champions League.
A Torino c'è chi, però, prova a tenere alta la testa. Come Francisco Conceiçao, uno dei migliori nella stagione complessivamente negativa dei bianconeri.
In serata l'esterno offensivo portoghese ha rotto il silenzio, pubblicando sul proprio profilo Instagram un post nel quale traspaiono la voglia di non lasciarsi abbattere dal pessimismo e il desiderio di rivincita.