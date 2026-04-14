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Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il messaggio di Arbeloa per il Bayern Monaco: "Siamo il Real Madrid, non ci serve nessun miracolo"

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Bayern Monaco vs Real Madrid
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Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, alla vigilia della sfida di Champions con il Bayern: "Se c'è una squadra che può rimontare quella è la nostra".

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Sconfitto per 2-1 nel match di andata che si è giocato al Bernabeu, il Real Madrid cercherà mercoledì sera sul campo del Bayern Monaco, una difficilissima rimonta nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Una sfida alla quale i bavaresi, visto anche il loro straordinario stato di forma, si presenteranno con i galloni di grandi favoriti, ma il tecnico dei Blancos, Alvaro Arbeloa, non ha dubbi sulle possibilità della sua squadra.

Il tecnico del Real Madrid, nel presentare il match dell'Allianz Arena nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha caricato la sua squadra.

  • "SIAMO IL REAL DELLE 15 CHAMPIONS LEAGUE"

    "Abbiamo grande entusiasmo e siamo convinti di potercela fare. Siamo il Real Madrid e se c'è una squadra che può scendere su un campo del genere per ribaltare la situazione, quella è la nostra. Siamo la squadra delle quindici Champions League, siamo il Real Madrid".

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  • "DOBBIAMO DIMOSTRARE CHI SIAMO"

    "Sarà una partita nella quale dovremo dare il massimo dal punto di vista mentale, emotivo, tecnico e tattico. Dovremo giocare una grande partita sia a livello individuale che di squadra. Dovremo dimostrare chi siamo contro una squadra fantastica che ci ha già battuto una settimana fa".

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  • "NON SERVE UN MIRACOLO"

    "Dovremo compiere un miracolo? Non vedo perché dovremmo fare miracoli. Se avessimo vinto all'andata non ci sarebbe stato nulla di straordinario, il loro portiere è stato il migliore in campo. Non conosco nessuno che possa pensare che una vittoria del Real Madrid domani possa essere un miracolo".

  • "QUI TUTTI CI CREDONO"

    "Non so quante squadre al mondo possano dire di aver vinto quindici volte la Champions League. Io ci credo, i giocatori ci credono, i tifosi ci credono e il club ci crede. Sappiamo che sarà difficile, ma daremo il massimo e crediamo che vinceremo".

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