Il messaggio di Arbeloa per il Bayern Monaco: "Siamo il Real Madrid, non ci serve nessun miracolo"

Sconfitto per 2-1 nel match di andata che si è giocato al Bernabeu, il Real Madrid cercherà mercoledì sera sul campo del Bayern Monaco, una difficilissima rimonta nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.
Una sfida alla quale i bavaresi, visto anche il loro straordinario stato di forma, si presenteranno con i galloni di grandi favoriti, ma il tecnico dei Blancos, Alvaro Arbeloa, non ha dubbi sulle possibilità della sua squadra.
Il tecnico del Real Madrid, nel presentare il match dell'Allianz Arena nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha caricato la sua squadra.