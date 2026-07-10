La pazienza è la virtù dei forti. E di pazienza Luciano Spalletti dovrà averne ancora per modellare la Juventus che ha in mente.
Al momento infatti il mercato bianconero è fermo all'acquisto di Ekhator. Un colpo sicuramente interessante in prospettiva, ma non quello che il tecnico si aspettava.
Lo stesso Carnevali d'altronde aveva indicato chiaramente le priorità della Juventus qualche settimana fa: portiere e attaccante. E ad oggi non sono arrivati nessuno dei due.
Contatti, incontri, trattative imbastite con agenti e società. Ma la fumata bianconera per Dibu Martinez e Kolo Muani, ovvero i profili preferiti al momento, appare ancora lontana.