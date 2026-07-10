Partiamo dalla situazione portiere. La certezza è che un nuovo numero 1 arriverà.

Lo ha chiesto espressamente Spalletti, lo ha ribadito Carnevali. E lo sfogo social dell'agente di Michele Di Gregorio ha reso se possibile ancora più necessario un avvicendamento tra i pali.

Certo riuscire a piazzare l'ex Monza aiuterebbe ma in ogni caso la Juventus si sta muovendo e negli scorsi giorni si è tenuto un vertice con gli agenti del candidato principale, ovvero il Dibu Martinez.

L'argentino ha voglia di vestire la maglia bianconera. Un accordo di massima su durata del contratto e ingaggio c'è già. Allora cosa manca?

La Juventus, considerata l'età di Martinez (34 anni a settembre), non è disposta a spendere più di 6-7 milioni per il cartellino mentre l'Aston Villa ne chiedeva il doppio. E non sarebbe disposto a scendere di molto.

Una distanza notevole che ha rallentato la trattativa fino di fatto a bloccarla.