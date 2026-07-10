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Carnevali Juve HDGOAL
Lelio Donato

Perché il mercato della Juventus non decolla, difficoltà per Dibu Martinez e Kolo Muani: la situazione e le possibili alternative

Calciomercato
Juventus

Carnevali ha indicato chiaramente le priorità del mercato bianconero ma i due profili preferiti costano troppo, Aston Villa e PSG non sono disposte a fare sconti. Spalletti intanto aspetta i rinforzi per la nuova Juventus.

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La pazienza è la virtù dei forti. E di pazienza Luciano Spalletti dovrà averne ancora per modellare la Juventus che ha in mente.

Al momento infatti il mercato bianconero è fermo all'acquisto di Ekhator. Un colpo sicuramente interessante in prospettiva, ma non quello che il tecnico si aspettava.

Lo stesso Carnevali d'altronde aveva indicato chiaramente le priorità della Juventus qualche settimana fa: portiere e attaccante. E ad oggi non sono arrivati nessuno dei due.

Contatti, incontri, trattative imbastite con agenti e società. Ma la fumata bianconera per Dibu Martinez e Kolo Muani, ovvero i profili preferiti al momento, appare ancora lontana.

  • COSA MANCA PER DIBU MARTINEZ ALLA JUVENTUS

    Partiamo dalla situazione portiere. La certezza è che un nuovo numero 1 arriverà.

    Lo ha chiesto espressamente Spalletti, lo ha ribadito Carnevali. E lo sfogo social dell'agente di Michele Di Gregorio ha reso se possibile ancora più necessario un avvicendamento tra i pali.

    Certo riuscire a piazzare l'ex Monza aiuterebbe ma in ogni caso la Juventus si sta muovendo e negli scorsi giorni si è tenuto un vertice con gli agenti del candidato principale, ovvero il Dibu Martinez.

    L'argentino ha voglia di vestire la maglia bianconera. Un accordo di massima su durata del contratto e ingaggio c'è già. Allora cosa manca?

    La Juventus, considerata l'età di Martinez (34 anni a settembre), non è disposta a spendere più di 6-7 milioni per il cartellino mentre l'Aston Villa ne chiedeva il doppio. E non sarebbe disposto a scendere di molto.

    Una distanza notevole che ha rallentato la trattativa fino di fatto a bloccarla.

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  • NUOVO BRACCIO DI FERRO COL PSG PER KOLO MUANI

    Anche per quanto riguarda l'attacco le idee sono chiare da tempo.

    La Juventus vorrebbe riportare Randal Kolo Muani a Torino. E il giocatore spinge per tornare in bianconero dopo i sei mesi molto positivi nella stagione 2024/2025.

    Anche in questo caso di mezzo c'è il club che detiene il cartellino del giocatore, ovvero il PSG. I rapporti con la Juventus peraltro erano gelidi dopo la rottura della scorsa estate quando i francesi furono costretti a cedere Kolo Muani in prestito al Tottenham nelle ultimissime ore di mercato mentre i bianconeri dirottarono su Openda.

    Carnevali in queste settimane ha provato a ricucire ma da Parigi non sono comunque disposti a fare sconti: la Juventus non può spingersi oltre i 40 milioni complessivi per Kolo Muani, il PSG ne chiede dieci in più. La distanza è ampia.

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  • LE ALTERNATIVE

    E allora ecco spuntare le possibili alternative nel caso i due obiettivi svanissero entrambi.

    Per la porta il primo nome dopo quello del Dibu Martinez è Guglielmo Vicario. Italiano, reduce da un'esperienza importante all'estero col Tottenham e voglioso di tornare in Serie A.

    Vicario costa più dell'argentino ma ha un ingaggio decisamente più basso ed è più giovane. Anche se il suo profilo non corrisponde perfettamente a quanto richiesto da Spalletti in termini di leadership.

    E in attacco? Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile riapertura con Vlahovic. Il serbo è svincolato e non ha ricevuto offerte allettanti dai principali club europei. Le possibilità che torni al tavolo delle trattive con la Juventus ci sono. Ma ad oggi non si registrano novità.

    Vlahovic piace da sempre a Spalletti che sperava nella sua conferma dunque sarebbe profilo gradito. Ma non l'unico valutato da Carnevali che pensa anche a Pellegrino del Parma.

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  • EKHATOR UNICO VOLTO NUOVO E TANTI ESUBERI

    Intanto tra pochi giorni scatterà il raduno per preparare la nuova stagione con un solo volto nuovo.

    Carnevali, un po' a sorpresa, ha chiuso col Genoa per Ekhator. Il giovane attaccante è stato un investimento soprattutto per il futuro ma potrebbe tornare utile a Spalletti fin da subito.

    Anche perché Openda, David e Milik ovvero le altre tre punte di ruolo attualmente presenti in rosa, non rientrano nei piani del tecnico.

    L'altro nodo che blocca il mercato in entrata della Juventus è d'altronde proprio quello legato alle cessioni. Sono tanti gli esuberi da piazzare in ogni reparto.

    Tra questi spiccano Joao Mario e Rugani, rientrati dai rispettivi prestiti come Arthur e Douglas Luiz. Ma sono in uscita anche Gatti, Cabal, Adzic, Koopmeiners e Zhegrova. Una squadra intera, insomma.

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