Il mercato chiama ma Miretti serve a questa Juventus: goal in bianconero dopo due anni, Spalletti non vuole privarsene

Alla fine ce l'ha fatta Fabio Miretti a ritrovare il goal con la maglia della Juventus, oltre due anni dopo l'ultima volta, ovvero a gennaio 2024. Nel mezzo l'esperienza al Genoa in prestito, dove è cresciuto per tornare a Torino e rimanerci.
Il classe 2003 è stato schierato da Luciano Spalletti per sostituire Francisco Conceicao contro il Sassuolo, nel ruolo quindi di trequartista. Scelta vincente del tecnico che è stato ripagato con la rete del 2-0 e molto altro.
Su Miretti non mancano le tante sirene di mercato visto che in Serie A ci sono molte squadre che lo vorrebbero in rosa; la Juventus in estate aveva pensato di cederlo e potrebbe essere uno dei sacrificati per fare cassa.
Ma sarà davvero così, anche dopo l'ultima grande prestazione?