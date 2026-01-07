Il mercato chiama ma Miretti serve a questa Juventus: goal in bianconero dopo due anni, Spalletti non vuole privarsene

Miretti è un profilo che fa gola a tanti club in questo mercato di gennaio e la prestazione con il Sassuolo non può che far aumentare gli interessamenti. L'ultima a pensarci sarebbe la Fiorentina, come riferisce Tuttosport, ma prima dei viola già Bologna, Lazio e lo stesso Napoli, che in estate aveva tentato concretamente di acquistarlo. Attenzione anche al Parma dove c'è Federico Cherubini, che lo ha visto crescere alla Juventus.

Miretti è uno dei giocatori nella rosa della Juventus che potrebbe permettere al club di fare cassa e una plusvalenza importante; i bianconeri sono aperti anche a parlare di una sua possibile cessione ma solo a determinate condizioni, soprattutto dopo le risposte che ha dato sul campo, che di certo lo avvicinano alla permanenza.