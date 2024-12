Il Manchester United non decolla, Ruben Amorim parla di rischio esonero: “Non vinciamo, il pericolo è reale”

Il tecnico del Manchester United spiega: “Anche se hanno pagato una clausola per portarmi qui sono a rischio come tutti”.

Quando a metà novembre il Manchester United ha sborsato dieci milioni di euro (più uno per liberare il suo staff) per prelevarlo dallo Sporting Lisbona, lo ha fatto immaginando che Ruben Amorim potesse risollevare in breve tempo una squadra alle prese con una profonda crisi di risultati.

A poco più di un mese dal suo esordio sulla panchina del Red Devils invece, non solo le cose non sono migliorate, ma non si sono visti nemmeno grandi progressi in fatto di gioco rispetto a quanto visto espresso in precedenza dalla squadra sotto la guida di Ten Hag.

Lo United nel Boxing Day è caduto contro il Wolverhampton e nell’ultima partita del 2024 dovrà cercare di fare punti contro una delle squadre più in forma della Premier League: il Newcastle.

L'articolo prosegue qui sotto

Amorim, in conferenza stampa, ha parlato del momento che sta vivendo, ammettendo di non sentire la sua panchina al sicuro.