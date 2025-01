Il Manchester City piazza il colpo: è fatta per l’arrivo di Vitor Reis

Il Manchester City si rafforza in difesa assicurandosi il gioiello brasiliano: i Citizens hanno già in canna anche un altro colpo.

Come spesso accaduto in passato, il Manchester City anche in questa sessione di calciomercato invernale si confermerà tra i club che hanno speso di più in assoluto.

Il club dei Citizens infatti, aveva come priorità quella di rafforzare il suo reparto difensivo e lo sta facendo chiudendo due operazioni molto importanti: quelle che porteranno alla corte di Pep Guardiola Vitor Reis e Abdukodir Khusanov.

Due elementi giovani e dal grande potenziale, sui quali il City ha deciso di scommettere con forza.