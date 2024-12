Il Manchester City ha una media da retrocessione: nessuno ha fatto peggio di Guardiola da novembre

Guardiola perde anche il Derby di Manchester negli ultimi minuti, continuando a scendere in classifica: periodo disastroso per il City.

Il Manchester City riuscirà a riprendersi? Giocherà in Champions League? Lotterà per l'Europa. Ora come ora è impossibile dirlo. Verrebbe da dire di sì, considerando che difficilmente il team inglese continuerà a perdere partita dopo partita. Attualmente, però, Guardiola non riesce proprio a dare una svolta a questo terribile mese e mezzo.

Contro lo United, nel Derby di Manchester, il City ha perso un'altra gara di Premier, di fatto a pochi giorni dalla sconfitta contro la Juventus in Champions League. Liverpool, Chelsea e Arsenal scappano, mentre i Campioni in carica fanno registrare numeri mai visti prima.

Attualmente il periodo del Manchester City è terribile e non sembra avere fine, nè sbocchi. Haaland e compagni hanno poche idee e confuse, la capacità di svoltare e tornare ad essere il vecchio club dominatore non sembra dietro l'angolo. Attualmente il club è una copia sbiadita, da record negativo. Non personale, ma dell'intera Premier League 24/25.