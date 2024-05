Il Manchester City è campione d'Inghilterra: 3-1 al West Ham e decimo titolo, il quarto consecutivo

La squadra di Guardiola fa il proprio dovere e liquida gli Hammers: è il decimo titolo. L'Arsenal chiude al secondo posto.

Bastava una semplice vittoria al Manchester City, indipendentemente dal contemporaneo risultato dell'Arsenal, per laurearsi campione d'Inghilterra per la quarta volta consecutiva. E la vittoria, così come l'ennesimo titolo, sono arrivati.

La squadra di Guardiola ha avuto la meglio per 3-1 sul West Ham all'Etihad Stadium, provando a chiudere la pratica già nella prima parte di gara e ristabilendo la forbice con gli Hammers nella ripresa.

L'Arsenal, che nel frattempo ha battuto nel finale l'Everton per 2-1, ha così chiuso al secondo posto: l'ennesima delusione finale, dopo aver sognato a lungo un titolo di Premier League che nella bacheca dei Gunners manca addirittura da un ventennio.