Il Levante in campo per la Comunità Valenciana: maglie "infangate" all’asta per le popolazioni colpite dalla DANA

Il club spagnolo si è mosso concretamente con un'iniziativa: all'asta le maglie per la raccolta fondi destinata alle popolazioni colpite dalla DANA.

Tre settimane dopo la devastante DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) che ha causato centinaia di vittime e danni ingenti in Spagna, il Levante ha trasformato una partita di calcio in un potente messaggio di solidarietà.

La squadra, che attualmente milita nella seconda divisione spagnola, ha giocato la sfida dei 64esimi di finale della Copa del Rey contro il Pontevedra con una speciale iniziativa per le popolazioni colpite dalle inondazioni.

Durante il match, disputato il 16 novembre e conclusosi con una sconfitta per 4-1, i giocatori del Levante sono scesi in campo indossando maglie uniche, progettate per sembrare ricoperte di fango.