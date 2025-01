Il difensore classe 2000 ha risolto anticipatamente il contratto che lo legava al Lecce: era finito fuori rosa dopo il ritiro della patente.

Cala ufficialmente il sipario sull'avventura di Andy Pelmard al Lecce.

Il difensore francese, arrivato in prestito con diritto di riscatto, dal Clermont, vede dunque chiudersi con cinque mesi d'anticipo la sua avventura in Salento.

Un'apparizione fugace in giallorosso, per il classe 2000, che ha fatto maggiormente parlare di sé per le disavventure fuori dal campo che per quanto mostrato sul rettangolo verde.