Il Lecce rinforza la difesa: in arrivo Lagerbielke dal Celtic

Il club salentino è ad un passo dalla chiusura dell'operazione con il club scozzese per il difensore centrale svedese classe 2000: arriva in prestito.

Il Lecce è pronto a piazzare un colpo per rinforzare il reparto arretrato. Il club salentino è vicino ad un nuovo innesto per quanto riguarda la difesa di Roberto D’Aversa.

Come riferisce Sky Sport, il direttore sportivo Pantaleo Corvino è pronto a chiudere l’operazione per portare in Salento Gustaf Lagerbielke, difensore svedese in forza al Celtic.

Nei giorni scorsi il Lecce aveva sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione a titolo temporaneo fino al termine della stagione, mentre nelle ultime ore è arrivata l’accelerata decisiva.