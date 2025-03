Il grosso guaio del Milan, prende goal in tutte le partite: tra errori e contropiedi fatali, i dati del 2025 sono impietosi

I rossoneri hanno subìto 8 reti in 4 giornate e quest'anno hanno collezionato solo 3 clean sheets. E i goal presi in contropiede preoccupano.

Sul 2-0 per il Lecce, ovviamente, lo hanno pensato un po' tutti: la panchina di Sergio Conceiçao stava scottando più che mai. Con lo scenario dell'esonero che, com'era inevitabile che fosse, sarebbe diventato un trend topic nelle ore e nei giorni a venire.

Poi c'è stata l'autorete di Gallo, poi il sorpasso su calcio di rigore di Pulisic, poi il definitivo sorpasso operato ancora dall'americano. Finale: 3-2 per il Milan. Un sospiro di sollievo grosso così per chi già si stava sentendo sul ciglio di un burrone.

Poi, chiaro, non tutti i problemi sono stati risolti dal sudatissimo colpo del Via del Mare. E non solo perché la classifica è ancora quella che è, con quel nono posto che grida vendetta e un piazzamento Champions League sempre più lontano.