Il grande assente di Monaco-Juventus, le due vite di Pogba in bianconero: ascesa e caduta di un campione

La seconda vita di Pogba in bianconero, però, di fatto non inizia mai.

Il francese si fa male al ginocchio durante la tournée estiva. Sembra un infortunio di poco conto, sarà invece l'inizio di un vero e proprio calvario.

Pogba inizialmente preferisce non operarsi sperando di risolvere il problema rapidamente anche per non perdere i Mondiali invernali in Qatar.

Poi però deve arrendersi e così i tempi di recupero si allungano. Alla fine gioca solo pochi spezzoni per un totale di 10 presenze e appena 161' tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Nella stagione successiva gioca un altro paio di spezzoni prima di fermarsi di nuovo per un infortunio, stavolta di natura muscolare.

Ma la doccia gelata è la squalifica per doping che scrive di fatto la parola fine alla sua storia con la Juventus e porterà alla rottura. Pogba risulta positivo ad un controllo dopo la prima giornata di campionato, quando peraltro non era sceso in campo contro l'Udinese.

Nel novembre 2024 arriva così la risoluzione del contratto con la Juventus mentre Pogba, inizialmente squalificato per 4 anni, ottiene la riduzione a 18 mesi e nell'estate 2025 firma per il Monaco.