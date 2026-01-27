Il grande assente di Monaco-Juventus, le due vite di Pogba in bianconero: ascesa e caduta di un campione

Paul Pogba probabilmente questa data, 28 gennaio 2026, al momento del sorteggio di Champions League se l'era segnata con un cerchietto rosso sul calendario. O più probabilmente con un promemoria sullo smartphone.
Monaco-Juventus doveva essere la sua partita. L'occasione per prendersi una rivincita sulla Vecchia Signora che lo aveva sedotto per la seconda volta e poi abbandonato.
Le cose però nel Principato non stanno funzionando come sperato. Pogba sarà il grande assente mercoledì sera. Mentre i dubbi sul suo ritorno ad alti livelli aumentano.
Impossibile però dimenticare quello che Pogba è stato per il calcio. E in particolare per la Juventus con cui si è fatto conoscere e ha vinto. Tanto.