Il goal più bello delle Olimpiadi: la magia di Ezzalzouli è uno dei motivi che fa sognare il Marocco

Marocco ai quarti delle Olimpiadi maschili con i goal di Rahimi e la rete da fenomeno di Ezzalzouli già virale sui social.

Il Marocco è ai quarti nel torneo maschile olimpico di calcio. Superato l'Iraq per 3-0, il team nord-africano ha chiuso al secondo posto il proprio girone, perdendo la vetta a pochi minuti dal termine in virtù del 2-0 segnato dall'Argentina contro l'Ucraina.

A pari punti, con differenza reti e goal segnati identici, è stata considerato lo scontro diretto vinto dall'Argentina. Il secondo posto finale non macchia certo l'ottima partenza della rappresentiva, che ha in Rahimi il capocannoniere del torneo e in Ezzalzouli il giocatore capace di togliere il coniglio dal cilindro. All'improvviso.

La rete contro l'Iraq è diventata in pochi secondi uno dei video sportivi più virali e condivisi del pianeta, vista la preparazione e la conclusione su cui il portiere del team avversario nulla ha potuto.