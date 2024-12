Il goal al Venezia come quello allo Spezia: Raspadori trascina di forza il Napoli e manda un messaggio al mercato

Il sinistro che ha battuto Stankovic è stato il... negativo del destro che nel 2022 vinse la resistenza dei liguri. Cosa accade ora con Juve e Roma?

Impossibile non notare le somiglianze. Impossibile non ripensare alle coincidenze. Anche per il modo in cui Giacomo Raspadori ha piazzato il veleno dell'1-0 a poco più di dieci minuti dalla conclusione di una partita stregata.

Jack è entrato dalla panchina e, semplicemente, ha tolto le castagne dal fuoco a Conte e alla propria squadra. Consentendo al Napoli di battere il Venezia, avversario tignoso e scorbutico, ma anche e soprattutto di rimanere in scia alle prime, agganciando l'Atalanta in vetta e risuperando l'Inter.

Dove l'avevamo già vista questa? L'avevamo già vista, sì. E se qualcuno crede ai segnali, quello proveniente dal Maradona pare essere bello grosso.