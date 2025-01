Il gesto di Zirkzee dopo il goal di Diallo al Southampton fa discutere: "Esultanza volgare e inaccettabile"

Manchester United vs Southampton

L'ex bolognese ha replicato il gesto di Cristiano Ronaldo e Simeone dopo il 2-1, ma non è stato sanzionato: "Messaggio sbagliato della FA".

Per Joshua Zirkzee non c'è praticamente mai pace. Nemmeno quando il Manchester United vince finalmente una partita. Nemmeno quando lo fa rimontando da uno svantaggio e imponendosi per 3-1 nei minuti finali.

Il grande protagonista del soffertissimo successo contro il derelitto Southampton di Ivan Juric è stato Amad Diallo, l'ex atalantino: sua la tripletta in extremis che ha evitato allo United un'imbarazzante sconfitta interna. Mentre Zirkzee è finito sotto i riflettori per un altro motivo, completamente diverso.

Tutta colpa di un'esultanza che l'ex bolognese ha prodotto dopo il secondo goal di Diallo, quello del 2-1 al 90'. Un gesto che ai tifosi del Manchester United potrà anche essere piaciuto, ma a molte altre persone decisamente no.