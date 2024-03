Il flop di Amad Diallo, non gioca e fa arrabbiare il Manchester United sui social: "Non ho fatto nulla di sbagliato"

L'ex atalantino, pagato 40 milioni nel 2021, è ancor oggi un oggetto misterioso. E i suoi comportamenti sui social fanno discutere.

Ricordate quando Amad Diallo lasciava l'Atalanta per andarsene al Manchester United? Era il gennaio del 2021, tre anni fa. Ma soprattutto, ricordate la cifra spesa dai Red Devils per averlo? 40 milioni di euro, un prezzo astronomico in stile Premier League.

Bene: tre anni più tardi, la carriera di Diallo è regredita clamorosamente. Tra un minutaggio quasi inesistente, un prestito e l'altro e pure qualche polemica extracampo che ha coinvolto l'ex giocatore nerazzurro.

Storia degli ultimi giorni, quest'ultima. Di mezzo ci sono i social network, croce e spesso delizia per i calciatori. E un cambiamento negli account di Diallo che riguarda proprio il Manchester United, e che in tanti hanno notato.