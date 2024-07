Il figlio del conduttore televisivo, di nota fede interista, lascia i nerazzurri per trasferirsi in Friuli. Marino: "Il mio Tacconi".

José Sebastiani prosegue il suo percorso di crescita calcistica passando all'Udinese. Il figlio del noto conduttore televisivo lascia l'Inter, aggregandosi all'Under 16 bianconera.

Un trasferimento commentato con entusiasmo da Pierpaolo Marino, dirigente della società friulana.

Un piccolo dispiacere a papà Amadeus, che non ha mai nascosto il suo tifo per l'Inter e ha chiamato suo figlio José proprio in onore di Mourinho.