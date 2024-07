Sul turco in forza al Lille piomba il club allenato da Mourinho, che a breve presenterà un'offerta. Sull'esterno c'è anche l'interesse del Milan.

Il calciomercato è iniziato ufficialmente soltanto da due giorni, ma da oltre un mese si parla di trattative e calciatori accostati a varie squadre.

Tra questi c'è anche Yusuf Yazici, esterno o trequartista turco attualmente svincolato. Su di lui c'è l'interesse del Fenerbahce, ma anche quello del Milan.

Non pagare il cartellino rappresenta senz'altro un'opportunità, che riuscirà ad accaparrarsi il club che per primo riuscirà a muoversi per tempo.