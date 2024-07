Il ds del Monaco avverte il Milan: "Fofana? Vanno rispettate le condizioni". Quanto costa il francese

Parla Thiago Scuro, direttore sportivo dei monegaschi: "Abbiamo un accordo per la sua partenza, ma va trovata una soluzione conveniente".

No, non è fatta. Tutt'altro. A differenza delle voci emerse negli scorsi giorni, che davano l'operazione con il Monaco ormai in dirittura d'arrivo, Youssouf Fofana è ancora piuttosto distante dal Milan.

Non solo l'intesa tra i due club non è ancora stata trovata: è la distanza tra la domanda dei rossoneri e l'offerta dei monegaschi a preoccupare. Una situazione resa ancora più complessa dall'inserimento del West Ham.

Di questo ha parlato Thiago Scuro, direttore sportivo del Monaco. Con tanto di conferma: senza un'offerta davvero convincente, il centrocampista della Francia non si muove dal Principato.