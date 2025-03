Il doppio obiettivo di Billing: scacciare il fantasma di Cajuste e guadagnarsi il riscatto del Napoli

Dopo il discreto esordio di Como, il danese ha evitato la sconfitta contro l'Inter. E ora vuole convincere il club ad acquistarlo dal Bournemouth.

Alla fine è arrivato l'uomo che non ti aspetti. Ci ha pensato Philip Billing a riequilibrare le sorti di una partita che per il Napoli, nonostante un secondo tempo tutto all'attacco, rischiava di svanire in un nulla di fatto. La partita e, forse, l'intera lotta Scudetto.

Inserimento in area su perfetta imbucata di Lobotka, prima zampata da pochi passi respinta dallo stoico Martinez, quindi il tap-in vincente a porta vuota: così il centrocampista danese, arrivato a gennaio dal Bournemouth, ha ripreso l'Inter evitando il ko e la conseguente fuga a +4 della capolista.

Una bella risposta a tutti. A chi non lo conosceva, intanto. E a chi temeva che la scelta di fare di lui il nuovo vice-Anguissa ricalcasse quella - a posteriori poco fortunata - di un anno e mezzo prima.