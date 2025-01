Il discorso di Fabregas ai giocatori del Como dopo il ko con l'Atalanta: "Li abbiamo mangiati! Li abbiamo mangiati!"

Como vs Atalanta

Il tecnico spagnolo ha radunato tutti in cerchio dopo il 90' della partita persa al Sinigaglia: "Se io sono allenatore è per momenti così".

Il primo anticipo del sabato è finito completamente nelle mani dell'Atalanta, ma il Como è uscito a testa alta dal Sinigaglia. Alzi, altissima. E questo, nonostante la sconfitta, è pure il pensiero di Cesc Fabregas.

A testimonianza di come il risultato non sia sempre tutto, l'allenatore spagnolo ha deciso di fare qualcosa che raramente si vede dopo una partita persa, o perlomeno non davanti a tutti: ha fatto apertamente i complimenti ai propri giocatori.

Fabregas li ha radunati in cerchio direttamente sul terreno di gioco, dopo il 90' della partita contro l'Atalanta. Con il Como che ha deciso di immortalare e divulgare il suo discorso d'incoraggiamento.