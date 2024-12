Il digiuno di Lautaro Martinez, non segna da 8 partite e guarda Thuram volare: ma il Cagliari gli porta bene

Cagliari vs Inter

L'argentino è andato a segno per l'ultima volta a inizio novembre: in carriera gli era già capitato. Ma i sardi sono la sua seconda vittima preferita.

Batman si è trasformato in Robin e Robin si è trasformato in Batman. Ed è una mutazione che va avanti ormai da un po' di tempo. Da quando, cioè, Lautaro Martinez e Marcus Thuram sembrano essersi scambiati i ruoli nel reparto offensivo dell'Inter.

Se il francese è da qualche giorno il nuovo capocannoniere della Serie A in coabitazione con l'atalantino Retegui, Lautaro sta vivendo un periodo di digiuno piuttosto prolungato. L'ennesimo. Perché sì, non è la prima volta in carriera e da quando milita nel nostro campionato. Era già accaduto, anche più di una volta.

Però stavolta fa ancora più strano, perché si parla pur sempre dell'attaccante che solo pochi mesi fa ha chiuso in testa alla classifica marcatori. E che ora, per un motivo o per un altro, sta guardando Thuram segnare e l'Inter vincere senza le sue reti. Con una chance di redenzione chiamata Cagliari.