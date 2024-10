Il 'Dibu' Martinez vince il Premio Yashin al Pallone d'Oro: è il miglior portiere

Secondo Premio Yashin consecutivo per Emiliano Martinez, festeggiato in qualità di miglior portiere del calcio europeo.

Nessuna novità rispetto allo scorso anno per quanto concerne il nome del proprietario del Premio Yashin: il miglior portiere del calcio europeo è ancora una volta Emiliano Martinez.

L'estremo difensore dell'Aston Villa è stato premiato durante la cerimonia del Pallone d'Oro di scena a Parigi, al Theatre du Chatelet.

A insignirlo del riconoscimento è stato il connazionale Lautaro Martinez, con cui in estate si è laureato campione del Sudamerica con l'Argentina: anche in questo caso per la seconda volta di fila.