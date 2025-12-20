Il derby Juventus-Torino Under 17 finisce in goleada: 7-1, a segno anche il figlio di Marchisio

Il primo Derby della Mole stagionale tra Juventus e Torino si è disputato all'Allianz Stadium a novembre e non ha visto vincitori né vinti: 0-0 il risultato finale, deludente soprattutto per la formazione di Luciano Spalletti.

Diverso, ben diverso, è stato invece l'andamento del derby giovanile andato in scena oggi tra le rispettive formazioni Under 17. E diverso è stato soprattutto il risultato: un clamoroso 7-1 a favore della Juventus, nella quale è andato a segno anche il figlio di Claudio Marchisio.

Il tutto nonostante a passare in vantaggio per primo sia stato il Torino, prima di essere sommerso dall'impensabile e roboante ritorno di fiamma della Juventus.