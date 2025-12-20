Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Juventus Under 17Getty Images
Stefano Silvestri

Il derby Juventus-Torino Under 17 finisce in goleada: 7-1, a segno anche il figlio di Marchisio

La stracittadina giovanile si chiude con un successo roboante della Juventus sul Torino. Nonostante siano stati i granata a passare in vantaggio per primi dopo pochi minuti.

Pubblicità

Il primo Derby della Mole stagionale tra Juventus e Torino si è disputato all'Allianz Stadium a novembre e non ha visto vincitori né vinti: 0-0 il risultato finale, deludente soprattutto per la formazione di Luciano Spalletti.

Diverso, ben diverso, è stato invece l'andamento del derby giovanile andato in scena oggi tra le rispettive formazioni Under 17. E diverso è stato soprattutto il risultato: un clamoroso 7-1 a favore della Juventus, nella quale è andato a segno anche il figlio di Claudio Marchisio.

Il tutto nonostante a passare in vantaggio per primo sia stato il Torino, prima di essere sommerso dall'impensabile e roboante ritorno di fiamma della Juventus.

  • VANTAGGIO ILLUSORIO

    Il derby di Vinovo, come detto, inizia meglio per i ragazzi del Torino: dopo appena 3 minuti segna Pagliano, servito da Daba Jawo. Ma non è che un'illusione: la Juventus pareggia quasi subito con Paonessa, poi passa in vantaggio con Marchisio, figlio di Claudio, poco dopo il quarto d'ora.

    Il primo tempo è già una mattanza da parte della Juventus: la formazione di Claudio Grauso, che ha iniziato la propria carriera da allenatore proprio nelle giovanili del Torino, chiude il primo tempo sul 4-1 andando a segno ancora con Paonessa e poi con Corigliano.

    • Pubblicità

  • LA GOLEADA

    La partita, già chiusa al 45', viene sigillata a doppia mandata da Santa Maria: 5-1 dopo nemmeno una decina di minuti nel corso del secondo tempo. Il Torino non c'è più e la Juventus infierisce: Paonessa trova anche la tripletta, quindi è il neo entrato Urbano a fissare il punteggio sul 7-1.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • A SEGNO ANCHE DAVIDE MARCHISIO

    Una delle reti bianconere, come detto, porta la firma di Davide Marchisio. Che sì, è il figlio di Claudio. Classe 2009, fa il centrocampista come il papà e come il papà ha il sangue bianconero nelle vene.

    Nella scorsa stagione Marchisio junior ha conquistato lo Scudetto con la formazione Under 16 della Juve; in questa è passato al piano superiore, all'Under 17. E si sta facendo valere anche lì, come dimostrato nel Derby della Mole giovanile.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • TABELLINO JUVENTUS-TORINO UNDER 17

    JUVENTUS-TORINO UNDER 17 7-1

    Marcatori: 3' Pagliano (T), 5' Paonessa (J), 17' Marchisio (J), 24' Paonessa (J), 36' Corigliano (T), 53' Santa Maria (J), 67' Paonessa (J), 83' Urbano (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Rostagno; Mosca (52' Rigo), Banchio (74' Basile), Rocchetti, Carfora; Osakue (65' Demichelis), Brancato, Marchisio (74' Baba Hay); Paonessa (74' Urbano), Corigliano, Santa Maria (65' Aresini). All. Grauso

    TORINO (4-3-3): Goralczyk; Antonelli, Pierro, Gaffurini, Cai (17' Houser); Pagliano, Scibilia (46' Boulifi), Mukerjee (65' Cigaina); Moraglio (65' Tounousidis), Daba Jawo, Marangon (46' Piano). All. Rebuffi

    Ammoniti: Cai

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Torino crest
Torino
TOR
0