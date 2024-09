Il derby di Taremi e Thuram: sono stati vicini al Milan, ora lo sfidano con la maglia dell'Inter

I due attaccanti nerazzurri avrebbero potuto disputare la stracittadina di domenica con la maglia dei rivali: le sliding doors del mercato.

Corsi e ricorsi storici. Le cosiddette sliding doors. Ne è piena la vita, ne è pieno il calcio, qualche volta né è pieno anche un derby. Come sanno bene Mehdi Taremi e Marcus Thuram, in campo domenica sera in un Inter-Milan come sempre infuocato.

Sia Taremi che Thuram hanno trovato un discreto spazio in questo avvio di stagione: l'iraniano ha giocato dall'inizio in Champions League contro il Manchester City, il francese è uno dei teorici titolarissimi - turnover e impegni ravvicinati permettendo - dell'undici di Simone Inzaghi.

Nel derby toccherà a Thuram, probabilmente in coppia con Lautaro Martinez, di nuovo in campo dall'inizio dopo la panchina dell'Etihad Stadium. Ma anche Taremi, quando si parla di Milan, ha una storia da raccontare.