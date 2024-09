Inizia male l'avventura di Rabiot con la maglia del Marsiglia, sconfitto a Strasburgo: ingresso in campo dalla panchina nella ripresa.

Non è finita bene la prima partita disputata con la maglia del Marsiglia da Adrien Rabiot, arrivato alla corte di Roberto De Zerbi da svincolato lo scorso 17 settembre.

Prima sconfitta in Ligue 1 per i biancazzurri, colpevoli di aver mancato l'aggancio a PSG e Monaco a quota sedici punti in classifica.

Rabiot in campo nella mezz'ora finale, in cui non è riuscito a dare il proprio contributo per evitare la cocente sconfitta.