Il Ct dell’Argentina Scaloni non ha dubbi: “Lautaro merita il Pallone d’Oro più di ogni altro”

Un altro attestato di stima autorevole per Lautaro Martinez. Questa volta a parlare del ‘Toro’ è stato Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina.

L’ex difensore e attualmente Ct della Seleccion non ha dubbi: in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Bolivia, ha dichiarato che il capitano e attaccante dell’Inter merita il Pallone d’Oro.

Un endorsement importante per Lautaro, che arriva dal selezionatore della nazionale campione del mondo in carica, titolo conquistato proprio con Scaloni in panchina e l’attaccante nerazzurro in campo.