Il crollo della Fiorentina, un punto nelle ultime 4 partite: Gudmundsson, la difesa, l'assenza di Bove, cosa non funziona più

Fiorentina vs SSC Napoli

I viola perdono male contro il Napoli e collezionano la terza sconfitta nelle ultime 4 giornate. L'ultima vittoria risale al 12 dicembre.

La Fiorentina non c'è più. O meglio: questo è ciò che sembrerebbero suggerire i risultati recenti dei viola in campionato. Tutti, o quasi, di stampo negativo. L'ultimo lo 0-3 interno contro il Napoli, quasi una sentenza.

L'ultima vittoria della squadra di Raffaele Palladino risale al 12 dicembre: roboante 7-0 contro il LASK Linz in Conference League. Qualche giorno prima i viola avevano eguagliato contro il Cagliari il proprio record storico di vittorie consecutive in campionato: otto, come nel 1960.

Poi, improvvisamente, ecco il crollo: nelle ultime quattro giornate, la Fiorentina ha collezionato appena un punto sui 12 disponibili. Ha racimolato un pareggio in casa della Juventus, evitando peraltro la sconfitta nel finale. Per il resto solo delusioni: 0-1 a Bologna, 1-2 interno contro l'Udinese, quindi il tris rifilatole dal Napoli.

La classifica inizia a farsi critica dopo essere stata bellissima per diverso tempo. E i fantasmi di inizio stagione, quando la banda Palladino non vinceva mai, tornano a materializzarsi. Con diversi spunti d'analisi su ciò che non sta funzionando da quasi un mese a questa parte.