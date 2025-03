Il crollo del PSV: due ko in pochi giorni contro il Go Ahead Eagles, nelle ultime 6 partite ha battuto solo la Juventus

La squadra di Bosz è agli ottavi di Champions League, ma si trova in crisi nera di risultati. E ora l'Ajax di Farioli può ipotecare l'Eredivisie.

La realtà è una sola ed è difficile da accettare per chi ha a cuore i colori bianconeri: il PSV giocherà tra pochi giorni gli ottavi di finale di Champions League e la Juventus, al contrario, se li guarderà comodamente e tristemente seduta sul divano.

Difficile da accettare è anche il contesto in cui è arrivata l'eliminazione della squadra di Thiago Motta, che lo scorso 19 febbraio ha abbandonato la competizione perdendo per 3-1 al Philips Stadion: un contesto che, da qualche tempo, vede il PSV incapace di ottenere anche solo una vittoria. Tranne contro la Juve, appunto.

La squadra di Peter Bosz è in crisi nera, dopo aver dominato la prima parte dell'Eredivisie. Ed è un fatto che aumenta a dismisura i rimpianti di Vlahovic e compagni per ciò che sarebbe potuto essere e invece non è stato.